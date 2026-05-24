Catanzaro-Monza | oggi i bagaj si giocano il grande sogno della serie A
Oggi si gioca la partita di andata dei playoff tra Catanzaro e Monza, valida per la promozione in Serie A. La sfida si terrà alle 20 di domenica 24 maggio. È un momento importante per il Monza, che cerca di ottenere un risultato favorevole in vista del ritorno. La partita si svolge in un contesto di grande attesa tra i tifosi delle due squadre.
Una domenica di grande attesa per i tifosi del Monza. Alle 20 di domenica 24 maggio si giocherà la partita di andata dei play-off per la promozione in serie A.I ragazzi di mister Bianco dovranno affrontare il Catanzaro. La partita si disputerà allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, con calcio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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