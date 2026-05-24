Lunedì 25 maggio 2026 alle 21:00 si gioca il match tra Bohemian Dublin e Shamrock Rovers, capolista nel campionato di Premier League irlandese. La partita rappresenta il 24° turno del torneo e vede le formazioni ufficiali già annunciate. Sono disponibili quote e pronostici, ma non sono stati forniti dettagli sui giocatori o sulle strategie adottate dalle squadre. Il confronto si svolge nel contesto di un derby di Dublino.

Si anticipa il turno numero 24 di Premier League irlandese con il derby di Dublino tra i Bohemian Dublin e lo Shamrock Rovers capolista nel torneo. I bohs seguono al momento gli hoops a 3 punti di distanza, complice anche la serie negativa degli ospiti che hanno inaspettatamente perso le ultime 2 uscite in campionato. La squadra di Reynolds è reduce da 5 risultati utili consecutivi e ha la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bohemian Dublin-Shamrock Rovers (lunedì 25 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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