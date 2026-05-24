Il 25 maggio alle 21 si gioca il derby di Dublino tra Bohemian Dublin e Shamrock Rovers, attualmente in testa alla classifica della Premier League irlandese. La partita anticipa il turno numero 24 del campionato. Le formazioni stanno preparando la sfida, che si preannuncia decisiva per la corsa al titolo. La sfida si svolgerà allo stadio di Dublino, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Si anticipa il turno numero 24 di Premier League irlandese con il derby di Dublino tra i Bohemian Dublin e lo Shamrock Rovers capolista nel torneo. I bohs seguono al momento gli hoops a 3 punti di distanza, complice anche la serie negativa degli ospiti che hanno inaspettatamente perso le ultime 2 uscite in campionato. La squadra di Reynolds è reduce da 5 risultati utili consecutivi e ha la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bohemian Dublin-Shamrock Rovers (lunedì 25 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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Shamrock Rovers-Sligo Rovers (venerdì 22 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiVenerdì 22 maggio 2026 alle 21:00 si terrà la partita tra Shamrock Rovers e Sligo Rovers, valida per la Premier League irlandese.

Si parla di: Bohemian Dublin-Shamrock Rovers (lunedì 25 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Bohemian Dublin-Shamrock Rovers lunedì 25 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici.