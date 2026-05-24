Auto in fiamme all' altezza di Terrasini autostrada bloccata e lunghe code in direzione Palermo

Notizia in breve

Un'auto ha preso fuoco sull'autostrada A29, all'altezza di Terrasini. La presenza del veicolo in fiamme ha causato la chiusura del tratto interessato, provocando lunghe code in direzione Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. La circolazione è rimasta bloccata fino a quando il veicolo non è stato rimosso. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti o feriti.