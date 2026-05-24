Auto in fiamme all' altezza di Terrasini autostrada bloccata e lunghe code in direzione Palermo
Un'auto ha preso fuoco sull'autostrada A29, all'altezza di Terrasini. La presenza del veicolo in fiamme ha causato la chiusura del tratto interessato, provocando lunghe code in direzione Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. La circolazione è rimasta bloccata fino a quando il veicolo non è stato rimosso. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti o feriti.
Un’auto ha preso fuoco sull'autostrada A29 all'altezza di Terrasini ed è stato necessario bloccare il traffico nel tratto interessato. Si registrano già lunghe code.L’incendio si è sviluppato nel tratto autostradale in direzione di Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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PAURA SULLA A29: AUTO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER TERRASINI Leggi l'articolo: https://www.primapaginatrapani.it/paura-sulla-a29-auto-in-fiamme-allaltezza-dello-svincolo-per-terrasini #primapaginatrapani #primapaginasicilia #aut facebook
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