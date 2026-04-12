Rimossi ordigni bellici nel Salernitano chiusa anche l’autostrada A2

Nel Salernitano, le operazioni di bonifica di due bombe d’aereo risalenti alla Seconda Guerra Mondiale si sono concluse nel pomeriggio, intorno alle 16. Le bombe, dal peso totale di 350 libbre, erano state trovate nel comune di Eboli. A causa dell’intervento, è stata chiusa temporaneamente anche l’autostrada A2, per consentire le operazioni di rimozione e sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono terminate intorno alle 16 le operazioni di bonifica di due bombe d’aereo risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, per un peso complessivo di 350 libbre, rinvenute nel comune di Eboli (Salerno). Gli specialisti del 21esimo reggimento genio guastatori, inquadrato nella Brigata Bersaglieri “ Garibaldi “, hanno operato in sinergia con la Prefettura di Salerno, le forze dell’ordine e gli enti territoriali riuniti presso il Centro Coordinamento Soccorsi, attuando tutte le procedure di sicurezza necessarie alla neutralizzazione degli ordigni. L’intervento è iniziato nelle scorse settimane con attività preliminari finalizzate alla realizzazione di un’adeguata struttura di contenimento e con scavi in profondità per il posizionamento di uno dei due ordigni, destinato al brillamento.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rimossi ordigni bellici nel Salernitano, chiusa anche l’autostrada A2 Ordigni bellici rimossi. Via della Fattoria è okSono stati rimossi, ieri mattina, gli ordigni bellici inesplosi rinvenuti nei giorni scorsi nel parco della Villa del Mulinaccio, in un’area che... Disinnesco di due ordigni bellici, limitazioni al traffico lungo la A2Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione delle operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel...