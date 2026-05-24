Dopo la partita tra Milan e Cagliari a San Siro, l’allenatore ha annunciato che il gruppo si è sciolto. Ha detto di non avere ancora certezze sul futuro e sugli incontri programmati, sottolineando la necessità di valutazioni lucide prima di prendere decisioni. La dichiarazione è arrivata subito dopo il risultato finale, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

Terminata la partita tra Milan-Cagliari, ultima gara della stagione 2025-26 per i rossoneri, che si è giocata dalle 20:45 presso lo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo il fischio finale dell'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato a 'DAZN'. Ecco le sue dichiarazioni. "Abbiamo perso 5 partite in casa, abbiamo meritato la nostra posizione in classifica. Abbiamo iniziato bene, ma poi ci siamo sciolti, pensando di avere in mano il risultato, difendendo molto male come squadra, ma ai ragazzi non ho nulla da rimproverare. Abbiamo fatto di tutto per entrare in Champions League". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri dopo il fallimento: “Ci siamo sciolti. Futuro e incontri? Non lo so. Servono valutazioni lucide”

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