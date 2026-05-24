Aido il tour solidale di Giampietro Mariotti fa tappa a Brindisi
Il ciclista Giampietro Mariotti è arrivato a Brindisi sabato alle 17, in piazza Vittoria, nel centro storico. Partecipando a un tour solidale promosso dall’Aido, l’associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. L’arrivo nel capoluogo pugliese ha segnato uno dei punti chiave dell’iniziativa, che coinvolge diverse città italiane. Mariotti ha raggiunto la piazza in sella alla bicicletta, dove è stato accolto dai presenti.
BRINDISI - È arrivato a Brindisi puntuale, alle ore 17 di sabato 23 maggio in piazza Vittoria, nel cuore del centro storico cittadino, il ciclista Giampietro Mariotti, protagonista del tour solidale promosso da Aido – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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