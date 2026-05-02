Il 2 maggio 2026 si è spento all’età di 59 anni Alex Zanardi, figura nota nel mondo dello sport. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione in Italia e tra gli appassionati di sport a livello internazionale. Zanardi era noto per le sue imprese sportive e il suo percorso di vita, che ha attirato l’attenzione di molti. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama sportivo e non solo.

Il mondo dello sport e l’intera nazione piangono oggi, 2 maggio 2026, la scomparsa di Alex Zanardi, spentosi all’età di 59 anni. Pilota di levatura mondiale, campione paralimpico e simbolo universale di speranza, Zanardi si è arreso dopo una vita trascorsa a sfidare i limiti del possibile e le avversità di un destino spesso crudele. La notizia è stata confermata attraverso una nota ufficiale diramata dalla famiglia, che ha voluto ricordare non solo i successi sportivi, ma soprattutto la straordinaria forza d’animo di un uomo che non ha mai smesso di sorridere alle difficoltà. La carriera di Zanardi è stata una lunga sequenza di rinascite, iniziata sulle piste di Formula 1 e Formula Cart, dove si era consacrato come uno dei talenti più cristallini della sua generazione.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Addio ad Alex Zanardi: l’icona dello sport si è spenta a 59 anni

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