AAA | Reunion dei Lucha Brothers a Rey de Reyes

Durante l’evento AAA Rey de Reyes, i Lucha Brothers, Rey Fenix e Penta, sono tornati a confrontarsi sul ring davanti ai fan. La coppia, molto nota nel panorama del wrestling, ha condiviso nuovamente la scena durante la manifestazione. La reunion dei due wrestler ha attirato l’attenzione del pubblico presente e dei tifosi che seguono le loro prestazioni.

Durante AAA Rey de Reyes, i fan hanno assistito a un momento molto atteso: il ritorno insieme sul ring dei Lucha Brothers, la celebre coppia formata da Rey Fenix e Penta. I due fratelli si sono presentati davanti al pubblico messicano, dando il via allo spettacolo e accendendo immediatamente l’entusiasmo dell’arena. Fenix è stato il primo a entrare in scena, rivolgendosi alla folla prima di introdurre il fratello Penta, fresco vincitore del WWE Intercontinental Championship. Il momento ha rappresentato un simbolico ricongiungimento per il duo, che non riusciva a tornare a competere insieme da diversi mesi a causa di un infortunio alla spalla subito da Penta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AAA: Reunion dei Lucha Brothers a Rey de Reyes Articoli correlati Leggi anche: VIDEO: AAA Rey de Reyes 2026 – Show completo Leggi anche: VIDEO: FULL EPISODE: Lucha Libre AAA: Jan. 24, 2026 Roman Reigns y Brock Lesnar se unen a los WarGames: Raw highlights, 17 de Nov. 2025 Approfondimenti e contenuti su Lucha Brothers ¡Están de regreso! Penta Zero Miedo y Rey Fenix se juntan en Rey de Reyes para reunir a los ‘Lucha Brothers’Rey de Reyes comenzó con una grata sorpresa para todos los aficionados de la Lucha Libre. La ‘Tres Veces Estelar’ inició su primer magno evento del año con un reencuentro ansiada, el de los Lucha Brot ... oem.com.mx Niente Lucha Brothers in WWE, ecco il motivoI Lucha Brothers sanno che i fan vogliono vederli insieme anche in WWE e li hanno rassicurati dicendo che avverrà al momento giusto ... spaziowrestling.it