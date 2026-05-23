Zingonia | nuova rotatoria al Missile e asta ex-Torri in arrivo

Una nuova rotatoria è stata installata al Missile a Zingonia. È prevista un’asta pubblica per le aree delle ex-Torri, ma la data di inizio non è ancora stata comunicata. La viabilità tra la zona Francesca e Zingonia subirà modifiche con l’apertura della rotatoria. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di realizzazione delle aree ex-Torri.

? Punti chiave Come cambierà la viabilità tra la zona Francesca e Zingonia?. Quando inizierà l'asta pubblica per le aree delle ex-Torri?. Quanto costerà il restauro della fontana del Missile?. Quali nuovi servizi scolastici verranno realizzati nel comparto?.? In Breve Asta per le aree ex-Torri prevista entro l'estate per rilanciare il comparto.. Investimento di 200mila euro previsto per nuova illuminazione fontana del Missile.. Claudia Terzi e Umberto Valois coordinano strategia regionale e provinciale per l'area.. Progetto mira a integrare zona Francesca e Zingonia con nuovi servizi scolastici.. La nuova rotatoria del Missile è stata inaugurata venerdì 22 maggio tra Corso Europa e la strada provinciale Francesca, segnando un punto di svolta per la viabilità di Zingonia e del territorio di Ciserano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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