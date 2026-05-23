Zelensky | ‘non può esserci un progetto europeo completo senza di noi’

L’Ucraina sta lavorando con i partner europei per accelerare il suo percorso di adesione all’Unione Europea. Il presidente ha dichiarato che non può esserci un progetto europeo completo senza il suo paese. Attualmente, sono in corso negoziati e incontri diplomatici per avvicinare i tempi di ingresso dell’Ucraina nell’Unione. Nessuna data ufficiale è stata ancora annunciata per l’adesione.

“Siamo attivamente impegnati in un lavoro diplomatico con i nostri partner nell’Unione Europea per avvicinare l’adesione dell’Ucraina all’Ue. L’Ucraina sta lottando per la sua vita, per la sua indipendenza e per quell’Europa che ha vissuto più a lungo in pace, che protegge le persone, la vita e la cultura, e che, grazie a questa protezione, svolge un ruolo veramente globale”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che “non ci può essere un progetto europeo completo senza l’Ucraina, e il posto dell’Ucraina nell’Unione Europea deve essere anch’esso completo, pieno ed eguale. È importante aprire i capitoli. È importante compiere progressi significativi nei negoziati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Zelensky Sends Unexpected Message To Trump, Europe From Davos: Ukraine Can Defend Greenland

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