Xiaomi | nuovo power bank magnetico da 10.000 mAh è sottile solo 13 mm

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Xiaomi ha annunciato un nuovo power bank magnetico con capacità di 10.000 mAh, spesso solo 13 millimetri. La tecnologia impiegata permette di mantenere questa capacità in un design molto sottile. Inoltre, il dispositivo supporta una ricarica rapida da 45W senza surriscaldamenti evidenti. La combinazione di materiali e circuiti avanzati consente di ottimizzare spazio e prestazioni, offrendo un prodotto compatto e potente.

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? Punti chiave Come fa a mantenere solo 13 mm di spessore con 10.000 mAh?. Quale tecnologia permette una ricarica rapida da 45W senza surriscaldarsi?. Perché il grafene è fondamentale per la sicurezza di questo accessorio?. Quando arriverà finalmente questo modello sul mercato europeo?.? In Breve Celle al silicio-carbonio con 16% di silicio garantiscono densità energetica di 840 WhL.. Ricarica via cavo a 45 W e wireless magnetica fino a 20 W.. Dissipazione calore tramite grafene e chip NTC per monitoraggio termico costante.. Prezzo preorder in Cina fissato a 369 yuan per il nuovo modello.. Xiaomi lancia in Cina il nuovo Xiaomi Jinshajiang Ultra-Thin Magnetic Power Bank da 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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