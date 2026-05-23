Xiaomi | nuovo power bank magnetico da 10.000 mAh è sottile solo 13 mm

Notizia in breve

Xiaomi ha annunciato un nuovo power bank magnetico con capacità di 10.000 mAh, spesso solo 13 millimetri. La tecnologia impiegata permette di mantenere questa capacità in un design molto sottile. Inoltre, il dispositivo supporta una ricarica rapida da 45W senza surriscaldamenti evidenti. La combinazione di materiali e circuiti avanzati consente di ottimizzare spazio e prestazioni, offrendo un prodotto compatto e potente.