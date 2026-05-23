Nonostante la serie principale si sia avviata verso la sua conclusione, l’universo dei Super ideato da Eric Kripke continua a espandersi. Prime Video ha rilasciato il primissimo teaser trailer ufficiale di Vought Rising, l’atteso spin-off in formato serie TV che farà da prequel diretto a The Boys. Il debutto del nuovo show sulla piattaforma streaming di Amazon è programmato per il 2027. Ambientata interamente nel corso degli anni ’50, la narrazione si concentrerà sulle oscure, violente e contorte origini della multinazionale Vought International, mostrando i primi e brutali esperimenti legati al Composto V. Il teaser trailer di Vought Rising offre una prima immersione nelle atmosfere della serie, tra indagini sotto copertura e scontri sanguinari in pieno stile The Boys. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Vought Rising: il teaser trailer svela le origini di Soldatino e Stormfront nel prequel di The Boys

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Vought Rising Trailer. reddit

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