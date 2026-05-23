Voto nei Comuni scoppia la rissa politica nel Lazio Il Governatore attacca Leodori il PD risponde | Rocca è nervoso

Durante le elezioni comunali del 24 e 25 maggio nel Lazio, si sono verificati scontri verbali tra esponenti politici. Il Governatore del territorio ha criticato un rappresentante del centrosinistra, che ha risposto definendo il suo interlocutore nervoso. La polemica si inserisce in un clima di tensione tra le forze di centrodestra e centrosinistra, con dichiarazioni che hanno alimentato lo scontro pubblico tra le parti.

La tornata elettorale del 24 e 25 maggio infiamma la contrapposizione, a distanza, tra esponenti del centrodestra e del centrosinistra.Le elezioni amministrative e l'attacco di RoccaLa cornice è quella del rinnovo dei sindaci e dei relativi consigli comunali in 37 città del Lazio (17 solo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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