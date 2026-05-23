Volley serie C Montesi virtuosa | la linea baby paga

La Montesi Volley Pesaro chiude la stagione 2025-26 con un bilancio positivo, evidenziato dai risultati sportivi e dalla crescita del settore giovanile. La linea dedicata ai giovani si conferma vincente, contribuendo al successo complessivo della squadra. La società ha anche consolidato una programmazione più strutturata per il futuro, puntando su un settore giovanile sempre più sviluppato e coinvolgente. La stagione si conclude con un segnale di stabilità e ambizione per le prossime annate.

La Montesi Volley Pesaro archivia la stagione 2025-26 con un bilancio positivo, tra risultati sportivi, crescita del settore giovanile e una programmazione sempre più strutturata per il futuro. A tracciare il quadro dell’annata sono stati il presidente Marco Arzeni e l’allenatore della serie C Michele Maldoni: "Dirigenti e collaboratori hanno dato un supporto indispensabile dalla programmazione e composizione delle varie squadre alla gestione delle partite ognuno ha portato il proprio apporto". Il club gestito da volontari, ha disputato circa 165 partite in sette campionati, coinvolgendo oltre 130 atleti, oltre al settore minivolley e agli undici gruppi over. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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