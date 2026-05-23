Vittorio Brumotti Maradona mi disse che la droga è una m**da | così iniziò la lotta allo spaccio

Notizia in breve

Vittorio Brumotti ha dichiarato che durante un incontro con Diego Maradona, l'ex calciatore gli avrebbe detto che la droga è una “m**da”. La conversazione è avvenuta nel contesto di un’intervista trasmessa in televisione. Brumotti ha poi parlato di come questa conversazione abbia influenzato il suo impegno contro lo spaccio di droga. La trasmissione “Ciao maschio” ha trasmesso il racconto, senza ulteriori dettagli sui momenti specifici dell’incontro.