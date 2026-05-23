Vittorio Brumotti Maradona mi disse che la droga è una m**da | così iniziò la lotta allo spaccio
Vittorio Brumotti ha dichiarato che durante un incontro con Diego Maradona, l'ex calciatore gli avrebbe detto che la droga è una “m**da”. La conversazione è avvenuta nel contesto di un’intervista trasmessa in televisione. Brumotti ha poi parlato di come questa conversazione abbia influenzato il suo impegno contro lo spaccio di droga. La trasmissione “Ciao maschio” ha trasmesso il racconto, senza ulteriori dettagli sui momenti specifici dell’incontro.
Ospite di Nunzia De Girolamo nella trasmissione Ciao maschio, Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia e campione di bike trial, racconta dell’affetto che lo legò a Diego Armando Maradona e che lo spinse a iniziare la propria lotta contro lo spaccio. Al campione di calcio, Brumotti regalò anche una bicicletta. Vittorio Brumotti, il legame con Maradona Vittorio Brumotti conobbe Diego Armando Maradona quasi per caso, dopo aver scalato la Burj Khalifa di Dubai, uno dei grattacieli più alti del mondo. A Ciao Maschio, Brumotti racconta di un rapporto di grande intimità: “Andavo a casa sua, cucinavo con lui, gli ho regalato una bicicletta”. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Brumotti rivela: Maradona confessò che la droga lo distrusse: Vittorio Brumotti, ospite di 'Ciao Maschio', racconta il suo legame con Maradona e la sua battaglia contro la droga e le piazze di spaccio, sottolineando l'importanza di usare la bicicletta come strume facebook
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