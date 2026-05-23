Abiogen Pharma ha avviato a Verona uno studio sulla relazione tra vitamina D e fragilità ossea, cercando di sviluppare un modello industriale basato sull’intuizione clinica. La società sottolinea la necessità di superare la frammentazione della ricerca scientifica in questo settore. Il progetto mira a consolidare dati clinici e industriali per migliorare la prevenzione e il trattamento delle patologie ossee legate alla carenza di vitamina D.

? Punti chiave Come può l'intuizione clinica trasformarsi in un modello industriale globale?. Perché la ricerca sulla vitamina D deve superare la frammentazione scientifica?. Quali sono i pilastri che guidano l'investimento di Abiogen Pharma?. Come si traduce la tradizione pisana nella gestione della fragilità ossea?.? In Breve Prisca Di Martino coordina gli investimenti commerciali per la gestione della fragilità ossea.. L'azienda integra la tradizione dell'Istituto Gentili di Pisa attivo dal 1917.. Il progetto nasce dalla collaborazione con il professor Adami e la scuola di Verona.. Abiogen Pharma opera nel settore del metabolismo osseo sin dal 1997. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vitamina D e fragilità ossea: la sfida di Abiogen Pharma a Verona

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