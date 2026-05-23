Virtus rialzati! Non puoi più sbagliare

La Virtus si trova in una situazione critica dopo aver perso le ultime due partite in casa, gara-2 e gara-3, e ora non può più commettere errori nelle prossime sfide.

Trento, 23 maggio 2026 - Spalle al muro dopo le sconfitte patite in gara-2 in casa e gara-3 ieri sera, la Virtus si trova nella brutta posizione di non poter più sbagliare. Sotto 2-1 nella serie, la formazione di coach Nenad Jakovljevic, devo vincere domani in gara-4 in casa della Dolomiti Energia (palla a due alla Bts Arena di Trento alle 17) per forzare la serie alla bella di gara-5 di martedì 26. La brutta prestazione di ieri, non lascia alternative ai bolognesi che rischiano di chiudere già a quarti di finale la propria corsa scudetto. Una Virtus ancora in affanno e in grande difficoltà sul punto di vista di organico con le assenze del giovane Matteo Accorsi, ma soprattutto di Derrick Alston Junior e di capitan Alessandro Pajola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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