Villarreal-Atletico Madrid domenica 24 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Terzo posto in palio all’Estadio de la Ceramica

Da infobetting.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica alle 21:00 si gioca Villarreal-Atletico Madrid, ultima giornata della Liga 2025-2026. Le due squadre, entrambe a 69 punti, si contendono il terzo posto all’Estadio de la Ceramica. Entrambe sono qualificate in Champions League. La partita si svolge senza implicazioni di classifica, con le formazioni pronte a scendere in campo per onorare l’ultimo impegno stagionale. La sfida è l’ultima del campionato prima di concludere la stagione.

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La Liga spagnola 2025-2026 si chiuderà definitivamente domenica notte, con la sfida tra Villarreal e Atletico Madrid, che giocano per l’onore e per il terzo posto: le due squadre sono comunque sicure di andare in Champions e sono a pari punti, a quota 69. I Colchoneros hanno vinto lo scontro diretto dell’andata e quindi hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Villarreal-Atletico Madrid (domenica 24 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Terzo posto in palio all’Estadio de la Ceramica
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