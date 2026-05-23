Un camion si trova in bilico, mentre i lavori di ristrutturazione durano da mesi senza una fine visibile. La situazione ha trasformato le abitazioni coinvolte in veri e propri ostaggi, impedendo alle persone di uscire o di vivere normalmente. Un incidente ha contribuito alla lunga durata dei lavori, che ancora non sono stati risolti, creando disagio e frustrazione tra gli abitanti delle case interessate.

Tempo di lettura: 2 minuti Ostaggi a casa propria per lavori interminabili e per un incidente che non vede via di risoluzione. Si tratta di circa 200 abitanti in Contrada Cancelleria, area che fa da raccordo per tre comuni: Benevento, San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi. Un incubo lungo per famiglie e lavoratori che sono costretti a dover combattere ogni giorno per mettere il naso fuori, che sia la spesa, servizi vari o semplicemente andare quotidianamente sul luogo di lavoro. Cancelli bloccati, strade dissestate, segnalazioni continue. Nulla che abbia portato a una soluzione e la questione resta delicata perchè diventa complicato raggiungere questi luoghi anche per i mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è ostaggio in casa propria

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