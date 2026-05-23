Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 23 maggio 2026, sul grande raccordo anulare di Roma, è stato attivato il servizio di infomobilità di Astral, la società regionale che monitora la viabilità. Sono stati segnalati alcuni disagi e rallentamenti lungo l'arteria, senza indicazioni di incidenti o chiusure. La situazione viene aggiornata in tempo reale tramite il sistema di infomobilità regionale.

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare rallentamenti e code Laurentina Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda tra le uscite Tuscolana ed Appia sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo la A12 roma-civitavecchia un cantiere mobile per lavori di ripristino del manto stradale a seguito di incidente rallenta il traffico tra Cerveteri e Torrimpietra direzione Roma sulla statale Pontina code altezza via di Pratica direzione mentre in via Nettunense rallentamenti e code tra Cecchina Pavona direzione Appia solidale Romano si rallenta tra Castel Fusano e Campo Ascolano nei due sensi di marcia da calcio veloce ad Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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