Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 18 | 40

Da romadailynews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 18:40 del 23 maggio 2026, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità.

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Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare rallentamenti e code Laurentina e diramazione Roma Sud in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda tra le uscite Prenestina e Romanina sul tratto Urbano Collie altezza Portonaccio direzione tangenziale est e percorre A12 Roma Civitavecchia per lavori traffico rallentato con code tra Cerveteri e Torrimpietra direzione Roma sulla statale Pontina code altezza via di Pratica direzione Eur mentre in via Nettunense rallentamenti e code tra Cecchini e poi direzione Appia sul litorale romano si allenta tra Castelfusano nel campo ascolano nei due sensi di marcia ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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