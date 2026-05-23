Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 23 maggio 2026, la viabilità nella regione Lazio è stata aggiornata tramite il servizio Astral infomobilità. La comunicazione fornisce informazioni sullo stato delle strade e sui possibili disagi in tempo reale, con un focus sulla situazione del traffico e eventuali interventi in corso. La redazione ha diffuso il bollettino per aggiornare gli automobilisti sulla condizione attuale delle vie di comunicazione.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il grande raccordo anulare primosole incidente in interno avvenuto in precedenza code ora e smaltimento tra le uscite Cassia Veientana e Salaria in esterna invece code a tratti per traffico intenso tra la via del Mare la diramazione Roma Sud diamo uno sguardo alle consolari e sulla Cassia Veientana l'incidente di prima causa ancora code tra il raccordo è Santa Cornelia verso Viterbo ci sposiamo poi sulla Nomentana un incidente e qui è la causa delle code tra il raccordo anulare è Sant'Alessandro nelle due direzioni di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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