Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 10 | 25
Alle 10:25 del 23 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità in Roma e nel Lazio. L'ente ha comunicato le condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale, senza indicare dettagli specifici o cause. La comunicazione si rivolge agli utenti della strada, offrendo informazioni utili per pianificare gli spostamenti. Nessuna altra informazione o dettaglio aggiuntivo è stato fornito nel breve aggiornamento.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna ancora code per l'incidente avvenuto in precedenza a che ora partono da Tuscolana fino a Laurentina in esterna out in coda invece per traffico intenso tra Cristoforo Colombo e Pontina che spostiamo ora sul tratto Urbano della A24 Qui si sta in coda per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro passiamo ora al trasporto pubblico per tutta la giornata di oggi sulla linea a della metropolitana il servizio sarà sostituito da bus In entrambe le... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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