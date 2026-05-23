Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 10 | 25

Notizia in breve

Alle 10:25 del 23 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità in Roma e nel Lazio. L'ente ha comunicato le condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale, senza indicare dettagli specifici o cause. La comunicazione si rivolge agli utenti della strada, offrendo informazioni utili per pianificare gli spostamenti. Nessuna altra informazione o dettaglio aggiuntivo è stato fornito nel breve aggiornamento.