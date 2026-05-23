Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 09 | 10
Alle 9:10 del 23 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha aggiornato sulla viabilità nella regione Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral infomobilità, che ha fornito le ultime notizie sul traffico e eventuali disagi sulla rete stradale della zona. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure significative al momento.
Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la Statale Flaminia ancora presenti code per l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di via di Grottarossa in direzione centro ulteriore incidente sull' autostrada Roma Teramo si rallenta all'altezza di Settecamini verso Teramo prestare attenzione a uno sguardo al trasporto pubblico per tutta la giornata di oggi sulla linea a della metropolitana il servizio sarà sostituito da bus In entrambe le direzioni per lavori di rinnovo l'infrastruttura saranno attive due linee sostitutive ma1 Battistini Arco di Travertino ed. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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