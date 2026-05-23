Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2026 ore 09 | 10

Notizia in breve

Alle 9:10 del 23 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha aggiornato sulla viabilità nella regione Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral infomobilità, che ha fornito le ultime notizie sul traffico e eventuali disagi sulla rete stradale della zona. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure significative al momento.