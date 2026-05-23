Vi svelo come aver cura del corpo docente

Un insegnante ha condiviso l'importanza di prendersi cura del corpo docente, sottolineando che l’azione educativa non può ignorare il ruolo del corpo naturale. Secondo quanto affermato, le capacità e i limiti fisici influenzano il modo in cui una persona si relaziona con il mondo circostante. La cura del corpo viene così considerata fondamentale per facilitare l’interazione tra il soggetto e l’ambiente esterno.

L’azione educativa. non può ignorare il peso che il corpo naturale, le sue possibilità o i suoi deficit hanno nel mediare tra il soggetto e il mondo che lo circonda. P. Bertolini L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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comunque svelo chi ho votato a questo televoto e sono contenta di averlo fatto (attaccatemi pure, non mi importa) x.com

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