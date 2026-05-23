Vi svelo come aver cura del corpo docente

Da orizzontescuola.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un insegnante ha condiviso l'importanza di prendersi cura del corpo docente, sottolineando che l’azione educativa non può ignorare il ruolo del corpo naturale. Secondo quanto affermato, le capacità e i limiti fisici influenzano il modo in cui una persona si relaziona con il mondo circostante. La cura del corpo viene così considerata fondamentale per facilitare l’interazione tra il soggetto e l’ambiente esterno.

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L’azione educativa. non può ignorare il peso che il corpo naturale, le sue possibilità o i suoi deficit hanno nel mediare tra il soggetto e il mondo che lo circonda. P. Bertolini L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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