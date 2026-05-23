Vespa ottant’anni di libertà italiana | il parco Cesare Braico ospita il racconto di un mito senza tempo
Il parco Cesare Braico a Brindisi ospita una mostra dedicata agli ottant’anni della Vespa, simbolo di libertà e mobilità in Italia. Dal 1946, anno di nascita del veicolo, la Vespa ha rappresentato un elemento chiave della cultura italiana, accompagnando diverse generazioni. La mostra ripercorre la storia del modello attraverso fotografie, modelli e documenti. L’evento si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il compleanno del veicolo, che ha segnato un periodo di rinascita nel dopoguerra.
BRINDISI - C’è un filo che lega il 1946 alla storia contemporanea dell’Italia: il desiderio di ripartire. In quell’anno nascono infatti due simboli destinati a segnare il Paese del dopoguerra e l’immaginario collettivo italiano: la Repubblica Italiana e la Vespa Piaggio. Ottant’anni dopo, il 27. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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