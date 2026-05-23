Vertenza Gesco i sindacati sospendono la procedura di conciliazione

I sindacati hanno deciso di sospendere temporaneamente la procedura di conciliazione avviata con il prefetto di Napoli. L'incontro si è svolto questa mattina a Palazzo di Governo, ed era stato convocato per cercare una soluzione alla vertenza riguardante il personale impiegato in un’azienda del settore. La procedura di raffreddamento e conciliazione era stata avviata dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte di tre sigle sindacali.

Si è svolto stamane a Palazzo di Governo un incontro, convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per lo svolgimento della procedura di raffreddamento e conciliazione avviata da Fp Cgil, Cisl Fp e Uilfpl a seguito della proclamazione dello stato di agitazione del personale impiegato nei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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