Max Verstappen ha commentato le affermazioni di Juan Pablo Montoya, definendole sciocchezze e motivandole come un tentativo di sentirsi rilevante. La discussione tra i due piloti si è intensificata recentemente, trasformandosi in una polemica pubblica.

Negli ultimi tempi il rapporto a distanza tra Juan Pablo Montoya e Max Verstappen si è trasformato in una vera e propria polemica pubblica. Al centro dello scontro ci sono le critiche mosse dall’ex pilota colombiano nei confronti del campione del mondo della Red Bull, accusato dal sudamericano di aver oltrepassato il limite nelle sue contestazioni ai nuovi regolamenti introdotti in F1. L’ex vincitore della 500 Miglia di Indianapolis, oggi opinionista televisivo, nelle scorse settimane ha commentato più volte l’atteggiamento di Verstappen, giudicando eccessivi i suoi attacchi alla FIA e alla gestione tecnica della categoria. In alcune dichiarazioni, Montoya si è spinto addirittura oltre, sostenendo che la Federazione avrebbe dovuto prendere in considerazione una sospensione nei confronti dell’olandese per via delle sue continue critiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Verstappen risponde a Montoya: “Dice sciocchezze per sentirsi rilevante”

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