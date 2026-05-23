Venezia sfida a 8 candidati | assenza di donne per Cà Farsetti

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Otto candidati uomini si sfidano per la conquista di Cà Farsetti, il municipio di Venezia. L'elenco comprende esclusivamente uomini, senza rappresentanza femminile tra i contendenti. La composizione del gruppo potrebbe influenzare le discussioni e le decisioni legate alla gestione del municipio. La mancanza di candidate donne rappresenta una caratteristica significativa della corsa elettorale in corso.

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? Punti chiave Chi sono gli otto uomini che si contendono Cà Farsetti?. Come influenzerà l'assenza di donne il dibattito politico veneziano?. Quali visioni opposte si scontrano tra Venturini e Martella?. Perché la frammentazione dei candidati potrebbe cambiare l'esito elettorale?.? In Breve Venturini punta sulla continuità della giunta uscente guidata da Brugnaro. Martella coordina coalizione progressista con Pd, M5S, Avs e altri partiti. Candidati Martini, Del Zotto, Boldrin, Vernier, Agirmo e Corò completano la sfida. Lista Resister Veneto legata a Szumski ha ottenuto il 5,1% alle regionali.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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