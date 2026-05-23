Un ballerino dell'Opera di Vienna si è esibito con gli ospiti di una residenza sanitaria assistenziale a Laveno, in provincia di Varese. La performance ha coinvolto ballerini professionisti che si sono esibiti insieme agli anziani residenti.

Ballerini professionisti che si esibiscono con gli ospiti della Rsa di Laveno, in provincia di Varese. È successo nell’ambito dell’evento dal titolo “La bellezza nelle Rsa”. L’evento avvenuto il 22 maggio parte dalla domana: cosa significa vivere in una RSA? Una risposta non solo tecnica ma anche insieme architettonica, naturale, estetica e umana. Lo spazio fisico non è uno sfondo neutro: è un agente attivo di benessere. E quando a questo si aggiunge la bellezza dell’arte e della forma, lo spazio diventa cura. Nelle immagini un ballerino dell’opera di Vienna che si esibisce con un’ospite della Rsa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Varese, ballerino dell'opera di Vienna si esibisce con ospite Rsa Laveno

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Ballerino dell'opera di Vienna si esibisce con un'ospite della Rsa

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