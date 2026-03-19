Scuola vacanze estive più corte e nuovo calendario | cosa hanno detto dal governo

Durante il Forum internazionale del turismo a Milano, la ministra del Turismo ha parlato di possibili modifiche al calendario scolastico italiano, suggerendo una revisione delle pause estive e delle vacanze nel corso dell’anno. La discussione si è concentrata sulla durata delle vacanze estive e sulla distribuzione delle pause tra le varie stagioni. La ministra ha sottolineato che si tratta di un’ipotesi ancora in fase di valutazione.

Durante il Forum internazionale del turismo a Milano, la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema del calendario scolastico italiano, ipotizzando una revisione della distribuzione delle pause durante l’anno. L’obiettivo indicato è favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e ridurre la concentrazione delle partenze nei periodi di alta stagione. L’intervento, avvenuto in un contesto già teso, ha suscitato reazioni e contestazioni nel corso dell’evento. La ministra ha spiegato che l’eventuale percorso dovrebbe svilupparsi attraverso un confronto con il ministero dell’Istruzione guidato da Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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