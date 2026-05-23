Un presidio sociale vicino alle persone | inaugurata a Roccella Ionica la nuova sede Cisl

Da reggiotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata inaugurata a Roccella Ionica una nuova sede della Cisl, pensata come presidio sociale e punto di riferimento per lavoratori, pensionati, famiglie e cittadini. La struttura si propone come uno spazio di ascolto e supporto per la comunità locale, rafforzando la presenza dell’organizzazione nell’area ionica reggina. La cerimonia di apertura ha coinvolto rappresentanti dell’organizzazione e della comunità.

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La Cisl rafforza la propria presenza nell’area ionica reggina inaugurando a Roccella Ionica una nuova sede pensata come presidio sociale, luogo di ascolto e punto di riferimento per lavoratori, pensionati, famiglie e cittadini. Un investimento concreto sul territorio che punta ad avvicinare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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