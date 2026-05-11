Inaugurata la sede Cisl Romagna a Bellaria stessa posizione ma spazi più ampi
Il 11 maggio 2026 è stata ufficialmente aperta la nuova sede della CISL Romagna a Bellaria. La struttura si trova nella stessa posizione di quella precedente, ma dispone di spazi più ampi. La sede, attiva sul territorio da diversi anni, è un punto di riferimento per cittadini, lavoratori e pensionati della zona. L’inaugurazione ha coinvolto rappresentanti dell’organizzazione e membri della comunità locale.
È stata ufficialmente inaugurata lunedì 11 maggio 2026 la rinnovata sede CISL Romagna di Bellaria, storicamente presente sul territorio e da anni punto di riferimento per cittadini, lavoratori e pensionati della città. La sede, completamente ristrutturata e ampliata negli spazi, mantiene la.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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