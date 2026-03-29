Domani e martedì sera, alle 20, il Teatro Civico ospita uno spettacolo che rappresenta un tribunale di sole donne, sospeso tra il mondo terreno e quello celeste. La scena si svolge con dodici matrone chiamate a prendere una decisione che riguarda la vita e la morte. L’evento mette in evidenza questa rappresentazione simbolica e il ruolo di queste figure femminili in un contesto legale e morale.

Un tribunale di donne, sospeso tra terra e cielo, chiamato a decidere della vita e della morte: è da questa immagine potente che prende forma L’Empireo (The Welkin), in scena domani e martedì al Teatro Civico, sempre alle 20.45. Un lavoro che si annuncia come uno degli appuntamenti più intensi della stagione, capace di intrecciare riflessione civile e tensione drammaturgica. Firmato dalla pluripremiata autrice britannica Lucy Kirkwood e diretto da Serena Sinigaglia, lo spettacolo affonda le radici nell’Inghilterra rurale di metà Settecento, ma parla con forza al presente. Al centro della vicenda, una giovane accusata di omicidio che si dichiara incinta: una condizione che, secondo la legge dell’epoca, impedirebbe la sua esecuzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Empireo. Potere su vita e morte. E dodici matrone per fare la scelta

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