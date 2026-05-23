Ultimissime Inter LIVE | stagione da record per Dimarco Jones e Koné per il centrocampo
La stagione delle squadre di calcio è in corso e tra le notizie più recenti si evidenzia il rendimento positivo di alcuni calciatori. In particolare, si segnala una serie di prestazioni eccezionali per un difensore e due centrocampisti, che hanno contribuito a risultati importanti per la squadra. Le notizie aggiornate in tempo reale riguardano anche altre novità e approfondimenti sul club, con focus sulle prestazioni dei singoli e sui risultati recenti.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di SABATO 23 MAGGIO. Mercato Inter caldissimo: pronti via, in arrivo due colpi di livello a centrocampo! Konè e non solo.. Mercato Inter caldissimo: pronti via, in arrivo due colpi di livello a centrocampo! Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri Dimarco miglior giocatore della Serie A, i numeri di una stagione da fuoriclasse assoluto. 🔗 Leggi su Internews24.com
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