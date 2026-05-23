Ultimissime Inter LIVE | stagione da record per Dimarco Jones e Koné per il centrocampo

Notizia in breve

La stagione delle squadre di calcio è in corso e tra le notizie più recenti si evidenzia il rendimento positivo di alcuni calciatori. In particolare, si segnala una serie di prestazioni eccezionali per un difensore e due centrocampisti, che hanno contribuito a risultati importanti per la squadra. Le notizie aggiornate in tempo reale riguardano anche altre novità e approfondimenti sul club, con focus sulle prestazioni dei singoli e sui risultati recenti.