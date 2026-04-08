Tra il 3 e il 6 aprile, la città ha visto un numero record di visitatori nei suoi monumenti, con circa 7.700 ingressi complessivi durante il fine settimana di Pasqua. La presenza di turisti ha superato le misure abituali, portando a un afflusso eccezionale nelle principali attrazioni della zona. I dati indicano un incremento significativo rispetto agli anni precedenti, evidenziando un picco di presenze nel periodo considerato.

Lucca ha registrato un’affluenza turistica senza precedenti tra il 3 e il 6 aprile, con quasi 7700 ingressi totali nei siti monumentali della città durante il weekend di Pasqua. Il centro storico è stato letteralmente invaso da visitatori nazionali e internazionali, saturando la capacità ricettiva degli hotel e dei locali. I dati sugli accessi confermano l’attrattività del territorio, con una pressione costante sui punti di accoglienza che hanno gestito migliaia di richieste di orientamento. I numeri del boom monumentale. La Torre Guinigi ha guidato la classifica delle visite con oltre 5600 ingressi registrati nel corso dei quattro giorni festivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca travolta dai turisti: 7700 ingressi nei siti monumentali

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