Trump e il grande attacco all’Iran per prendersi la vittoria Niente nozze del figlio | la mossa per forzare l’accordo di pace – La diretta

Donald Trump ha commentato che l’Iran desidera raggiungere un accordo, lasciando intendere che ci siano possibilità di negoziazioni. Durante il giuramento di un nuovo membro alla Federal Reserve, ha affermato: «Vedremo». Non ci sono state conferme ufficiali su eventuali piani di attacco o di forzatura di un accordo di pace. La dichiarazione si concentra sulla posizione dell’Iran e sulle dichiarazioni di Trump, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle azioni future.

«L’Iran non vede l’ora di raggiungere un accordo. Vedremo», aveva detto Donald Trump ieri durante il giuramento di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve. Nelle stesse ore, l’emittente saudita Al Arabiya anticipa in esclusiva i contorni di un memorandum d’intesa a cui Washington e Teheran starebbero lavorando con la mediazione di Islamabad. Il documento, secondo la tv di Stato, contempla un cessate il fuoco immediato e incondizionato su terra, mare e aria, l’impegno reciproco a non toccare obiettivi militari, civili o economici, la libertà di transito nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo dell’Oman, un meccanismo congiunto di verifica e l’avvio entro sette giorni dei colloqui sui dossier ancora aperti. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump: L'attacco all'Iran per fermare la minaccia nucleare contro di noi

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