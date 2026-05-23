Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri a Sorisole dopo aver truffato un anziano. L’intervento è stato possibile grazie a diverse segnalazioni alla centrale operativa. La vittima ha recuperato più di 10.000 euro in contanti che erano stati sottratti.

IL CASO. L’intervento dei militari dopo numerose segnalazioni alla centrale operativa. Restituiti alla vittima oltre 10mila euro in contanti. I carabinieri hanno arrestato a Bergamo un 23enne, nato e residente a Torre Annunziata, per truffa aggravata in concorso. Venerdì 22 maggio, in tarda mattinata, sono arrivate alla centrale operativa numerose segnalazioni di tentativi di truffa telefonica ai danni di persone anziane, con lo stesso schema: gli interlocutori si qualificavano come appartenenti alle forze dell’ordine, prospettando situazione d’emergenza con l’obiettivo di farsi consegnare denaro o beni preziosi. I militari hanno quindi predisposto un servizio d'osservazione in centro città: un giovane, che si aggirava in atteggiamenti sospetti e parlando ripetutamente al telefono, ha attirato la loro attenzione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Truffa un anziano a Sorisole: 23enne arrestato dai carabinieri

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