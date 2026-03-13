truffa un anziano arrestato dai poliziotti

Un uomo è stato arrestato a Grosseto dopo aver truffato un anziano. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno sequestrato vari oggetti di valore, tra cui una catena d’oro, un bracciale e alcuni anelli, oltre a 1430 euro in contanti. L’episodio si è verificato questa mattina e le autorità hanno portato a termine l’arresto in seguito a un’indagine sulla vicenda.

GROSSETO Diversi oggetti preziosi (fra cui una catena d’oro, un bracciale e anelli) e 1430 euro in contanti. Era uscito con questo bottino dalla casa del novantenne appena truffato, ma fuori ha trovato i poliziotti della Squadra mobile che lo stavano aspettando e che, recuperato tutto il materiale, lo hanno arrestato. Il giudice ha poi convalidato il provvedimento e ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il truffatore era arrivato in città da Napoli, dove risiede, e i suoi movimenti avevano insospettito i poliziotti che stavano svolgendo un servizio di controllo in città. L’uomo, tenendo il cellulare in mano, camminava in strada e guardava i campanelli, come se cercasse un nome seguendo le indicazioni che gli arrivavano via telefono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

