Sono state attivate 762 cattedre per insegnare l’italiano agli studenti immigrati nelle classi dove gli extracomunitari rappresentano oltre il 20%. La misura si basa su indicazioni europee e mira a migliorare l’integrazione linguistica nelle scuole.

Nella Regione rossa, con la più alta incidenza di cittadini stranieri (12,9% contro il 9,2% nazionale), la presenza di studenti che non parlano l’italiano come prima lingua sta aumentando velocemente. La normativa prevede un limite del 30% di stranieri per classe, ma nella sola Carpi si è passati da 27 su 144 classi (18,75%) che superavano la soglia nell’anno scolastico 20182019, a 51 classi su 136 (37,50%) dell’anno in corso. Una percentuale di studenti stranieri che è quasi la metà dell’intera scolaresca. Non è certo un caso isolato. Nel 2022-23, l’Emilia-Romagna, con 40.442 alunni stranieri (23,2% sul totale regionale) aveva oltre la metà (4. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Troppi stranieri nelle nostre scuole. E l’italiano diventa seconda lingua

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