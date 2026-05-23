Trieste ICS critica lo sgombero a Porto Vecchio | una manovra scenografica

Notizia in breve

L’Istituto per la cooperazione sociale critica lo sgombero a Porto Vecchio, definendolo una mossa scenografica. Secondo le analisi, questa operazione non risolve l’emergenza migranti e non affronta le cause di fondo. La Questura ha accumulato ritardi che prolungano la permanenza dei migranti nel porto, aggravando la situazione. La criticità resta legata alla gestione dei flussi e alla mancanza di soluzioni strutturali.