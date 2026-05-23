Trieste ICS critica lo sgombero a Porto Vecchio | una manovra scenografica
L’Istituto per la cooperazione sociale critica lo sgombero a Porto Vecchio, definendolo una mossa scenografica. Secondo le analisi, questa operazione non risolve l’emergenza migranti e non affronta le cause di fondo. La Questura ha accumulato ritardi che prolungano la permanenza dei migranti nel porto, aggravando la situazione. La criticità resta legata alla gestione dei flussi e alla mancanza di soluzioni strutturali.
?? Punti chiave Perché lo sgombero a Porto Vecchio non risolve l'emergenza migranti? Come influiscono i ritardi della Questura sulla permanenza nel porto? Chi deve collaborare con il Terzo Settore per gestire l'accoglienza? Quali sono le conseguenze della mancata gestione delle domande d'asilo??? In Breve Sgombero avvenuto il 21 maggio nell'area di Porto Vecchio a Trieste. Tempi burocratici della Questura arrivano a un mese contro i 3 giorni previsti. ICS accusa il Comune di T . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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