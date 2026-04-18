Cent' anni di storia di Trieste | in Porto vecchio lo spettacolo teatrale

A Trieste si continua a celebrare un secolo di storia cittadina con uno spettacolo teatrale nel Porto vecchio. La rassegna “La cultura non ha età”, organizzata da ASP Pro Senectute e inserita nel programma “Una luce sempre accesa” del Comune, coinvolge diverse iniziative culturali dedicate a tutte le età. La manifestazione si svolge in un contesto che unisce memoria storica e promozione artistica, con un focus particolare sugli eventi nel quartiere portuale.

Prosegue a Trieste il percorso culturale della rassegna “La cultura non ha età”, promossa da ASP Pro Senectute e inserita nel calendario di “Una luce sempre accesa” del Comune di Trieste – Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo. Dopo il successo degli appuntamenti precedenti, il.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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