Treviso | chiude il passaggio a livello di San Zeno quartiere in tensione
Il passaggio a livello di San Zeno, nel quartiere di Treviso, è stato chiuso definitivamente. La decisione è stata presa dal Comune, che non ha potuto evitarla, anche se non sono stati specificati i motivi. La chiusura influenzerà i percorsi di chi vive nel quartiere, modificando le rotte abituali. La zona si trova in una fase di tensione a causa di questa decisione, che cambia l’accesso e i collegamenti nel quartiere.
? Punti chiave Come cambieranno i percorsi per chi vive nel quartiere San Zeno?. Perché il Comune non ha potuto evitare questa chiusura definitiva?. Quali rischi concreti temono i commercianti per le loro attività?. Quando inizieranno i lavori che interesseranno anche via Cacciatori?.? In Breve Chiusura dovuta a infiltrazioni via Sarpi e completamento lavori Ponte Ottavi.. Assessore Sandro Zampete punta sulla messa in sicurezza attraversamenti ciclo-pedonali.. Cantieri previsti per due anni con futura chiusura passaggio via Cacciatori.. Commercianti temono calo affari per riduzione flussi davanti alle vetrine.. Da oggi, 22 maggio 2026, il passaggio a livello di San Zeno a Treviso chiude definitivamente i battenti, obbligando residenti e commercianti della zona a un radicale cambiamento nelle abitudini quotidiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu
CHIUDE DEFINITIVAMENTE IL PASSAGGIO A LIVELLO DI S.ZENO: «SIAMO TAGLIATI FUORI» | 22/05/2026
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