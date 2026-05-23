Tragedia a Isernia | escursionista di 71 anni muore dopo una caduta

Notizia in breve

Un escursionista di 71 anni è morto dopo essere caduto durante un'escursione in località montana. I soccorritori sono intervenuti sul luogo dell’incidente, ma non sono riusciti a salvarlo. Le squadre di soccorso hanno incontrato difficoltà nel raggiungere il punto della caduta a causa delle condizioni del sentiero, ritenuto particolarmente impervio e tecnico. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di accesso o sulle eventuali cause della caduta.