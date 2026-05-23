Tragedia a Isernia | escursionista di 71 anni muore dopo una caduta
Un escursionista di 71 anni è morto dopo essere caduto durante un'escursione in località montana. I soccorritori sono intervenuti sul luogo dell’incidente, ma non sono riusciti a salvarlo. Le squadre di soccorso hanno incontrato difficoltà nel raggiungere il punto della caduta a causa delle condizioni del sentiero, ritenuto particolarmente impervio e tecnico. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di accesso o sulle eventuali cause della caduta.
? Domande chiave Come sono riusciti i soccorritori a raggiungere il punto della caduta?. Quali sono le criticità tecniche del sentiero verso l'eremo di San Michele?. Perché la conformazione del terreno vicino al Rio Colle Alto è pericolosa?. Chi dovrà valutare la sicurezza dei percorsi dopo questo tragico incidente?.? In Breve Soccorso Alpino e 118 intervengono nel greto del torrente Rio Colle Alto.. Squadre tecniche scendono per venti metri con attrezzatura alpinistica.. Secondo escursionista segnala l'incidente sul sentiero verso l'eremo di San Michele.. Pericolosità del terreno richiede valutazione sicurezza sentieri verso i centri lacustri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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