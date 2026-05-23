Il segretario di Stato americano ha partecipato a un vertice della Nato in Svezia e poi si è spostato in India per una missione diplomatica. L’obiettivo include incontri con rappresentanti di paesi alleati e partner, in vista del vertice del Quad programmato a New Delhi il 26 maggio. La visita si inserisce nella strategia degli Stati Uniti di rafforzare le alleanze con Nato e Quad, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle discussioni.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è passato in Europa per il vertice ministeriale Esteri della Nato, in Svezia, prima di proseguire verso l’India, dove è arrivato poche ore fa per una missione che culminerà nel meeting ministeriale del Quad previsto a New Delhi il 26 maggio. Il doppio passaggio – prima con gli alleati europei, poi con i partner indo-pacifici – fotografa bene una delle principali sfide diplomatiche della nuova amministrazione di Donald Trump: rassicurare partner e alleati sulla continuità dell’impegno strategico americano, in una fase caratterizzata da forte volatilità politica e approccio sempre più transazionale alla politica estera. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tra Nato e Quad, così Rubio guida la strategia Usa per rilanciare le alleanze

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