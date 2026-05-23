Dopo quattro anni di battaglie legali, non risultano ancora firmati i documenti ufficiali di divorzio tra l’ex calciatore e l’ex conduttrice televisiva. La vicenda sembrava conclusa, ma un nuovo sviluppo rivela che non ci sono atti firmati da entrambe le parti, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi legali.

Dopo quattro anni di battaglie legali, rinvii e colpi di scena, la saga del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi pareva essere giunta al capitolo finale. Venerdì 22 maggio l’ex capitano della Roma e la conduttrice si sono ritrovati di fronte al giudice per l’udienza che avrebbe dovuto mettere definitivamente la parola fine a un matrimonio durato diciassette anni e che ha fatto sognare l’Italia intera. Difatti l’ultima udienza era stata fissata per il 21 marzo scorso, ma era stata rinviata, con il 22 maggio come nuova data che prometteva di essere quella decisiva. Una data cerchiata in rosso non solo dalle parti coinvolte, ma anche dai milioni di italiani che hanno seguito ogni dettaglio di questa separazione diventata caso nazionale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Totti-Blasi, sembrava finita e invece il colpo di scena sul divorzio: “non hanno firmato nulla”

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