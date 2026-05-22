Il 22 maggio si è svolta la prima udienza del procedimento di divorzio tra l’ex coppia formata da un noto conduttore televisivo e una celebre ex attrice. Durante l’udienza, i due sono stati in aula e si sono osservati, ma nessun accordo formale è stato ancora firmato. La procedura legale è in corso, e i dettagli specifici delle pratiche non sono stati resi noti. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni pubbliche dopo l’udienza.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono tornati a guardarsi negli occhi il 22 maggio, giorno della prima udienza del processo per il divorzio. I due ex coniugi si sono ritrovati al secondo piano del Tribunale Civile di Roma, davanti al giudice Gianluca Gelso, in un incontro blindatissimo, durato circa due ore, e per l’ultimo tentativo di conciliazione amichevole. Quando il divorzio diventerà effettivo?. Un tentativo che è stato cortesemente rispedito al mittente da entrambi, come riporta La Repubblica: sul piano patrimoniale ed economico “ancora non hanno firmato nulla”, hanno confermato i legali. Ma se l’accordo sui soldi sembra ancora in alto mare, la vera svolta di questa udienza riguarda il futuro sentimentale dei due. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ilary Blasi e Francesco Totti in tribunale: “Ancora non hanno firmato nulla”

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Ilary Blasi e Francesco Totti, divorzio il 31 marzo: i nodi

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