Torrenti e rischio idrologico | Fvg e Slovenia presentano il progetto Torrent a Tolmezzo

Il 28 maggio 2026 a Tolmezzo sarà presentato il bilancio finale del progetto Torrent, un'iniziativa tra la regione Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. L'obiettivo è sviluppare metodologie condivise per la gestione dei bacini idrografici dei torrenti e ridurre il rischio idrologico. L'evento segna la conclusione di un intervento iniziato alcuni anni fa, con l'intento di migliorare la gestione delle acque in aree a rischio.

Il 28 maggio 2026, a Tolmezzo, verrà presentato il bilancio finale del progetto Torrent, un'iniziativa transfrontaliera tra la regione Friuli Venezia Giulia e la Slovenia nata per costruire metodologie condivise nella gestione dei bacini idrografici dei torrenti e ridurre il rischio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

"Caro benzina: si lavora contro speculazione, ora in Fvg costa meno che in Slovenia"L'assessore Scoccimarro: "L'aumento da parte di compagnie petrolifere è ingiustificato.

MicroMar Global: i giovani ricercatori del Majorana presentano il progetto al SenatoUna delegazione di 20 studenti del liceo Ettore Majorana di Latina si è recata presso la sala Isma del Senato per presentare i risultati del percorso...

Torrenti e rischio idrologico: Fvg e Slovenia presentano il progetto Torrent a TolmezzoIl lavoro è stato avviato nell'aprile 2024 con un budget di 173.320 euro. È cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del programma Interreg VI-A ... udinetoday.it

ecco SE a Bologna davvero faranno questa opera, sarebbe un ottimo esempio di azione concreta sul rischio idrogeologico, cosa che funziona. invece non fare nulla e parlare di cambiamento climatico ogni volta NON funziona. x.com

Rischio idrogeologico, al via gli interventi vicino all’Ete VivoSono iniziati già da alcuni giorni a Monteleone di Fermo e proseguiranno nelle prossime settimane i lavori di pulizia e consolidamento del torrente Ete Vivo. Sono lavori che oltre a ripristinare le ... ilrestodelcarlino.it