Tifosi di tutte le età si sono radunati in piazza Prampolini per assistere al saluto di fine stagione della Pallacanestro Reggiana. La piazza era piena di supporter che hanno partecipato all’evento organizzato dalla squadra per ringraziare il pubblico. L’iniziativa ha coinvolto i tifosi in un momento di incontro con i giocatori e lo staff, senza ulteriori dettagli sulla durata o sul programma specifico. La manifestazione si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con l’obiettivo di concludere la stagione sportiva.

Piazza Prampolini gremita di tifosi biancorossi per il saluto di fine stagione della Pallacanestro Reggiana alla città. Selfie d’ordinanza e caccia all’autografo per tutti, compresi piccoli supporter con indosso maglie più grandi di loro. Immancabili poi tanti signori dai capelli d’argento che ricordavano tra loro tante annate vissute nel “catino” del PalaBigi e che hanno dichiarato di aver molto apprezzato l’intitolazione, da parte del Comune, della curva al Professore Mike Mitchell, che rimane indelebile nei loro ricordi. Giocatori sorridenti e disponibili con il pubblico e coach Dimitris Priftis che si è lanciato in conversazioni in perfetto italiano con i fan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tifosi d’ogni età per dire grazie all’Una Hotels

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un tour en Italie - Échappées belles

Sullo stesso argomento

Comunicato Stampa: “È troppo tardi?”, la testimonianza di una vita che può ricominciare a ogni etàIl La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEW LIFE BOOK.

Gullit: “Grazie Milan, grazie tifosi: l’Italia mi ha dato molto. Hall of Fame, sono orgoglioso”Ruud Gullit, ex centrocampista rossonero, ha parlato a ‘Milan TV’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si...

Tifosi d’ogni età per dire grazie all’Una HotelsIeri in piazza Prampolini i giocatori hanno dato l’arrivederci. La presidente Veronica Bartoli: Un anno difficile finito in bellezza ... ilrestodelcarlino.it